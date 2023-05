Aj keď niekdajšia hviezda markizáckych Oteckov v minulosti nemala šťastie na chlapov, dnes je už všetko inak. Svoje šťastie našla po boku dlhovlasého režiséra Michala Marguša. Dvojica najnovšie prekvapila verejnosť, keď znenazdajky uverejnila spočiatku iba "milé video z prechádzky."

Budúci rodičia Natália Puklušová a Michal Marguš Zdroj: Instagram/nataliapuklusova

V ňom však na fanúšikov čakalo ozajstné prekvapenie. Natália opísala, ako si pochutnala na svojej zmrzline a Michal podotkol, že už "je za dvoch". Herečka následne priznala: "Keď už si to načal... Vidíte, áno, dobre vidíte. Veľká som, tučná som. Budem mama." Ako je pre ňu typické, krásnu novinku aj zaspievala.

Párik sa podľa ich slov môže tešiť na dievčatko: "Mikuláš tohtoročný nám prinesie malú šamanku". Prezradila tiež, že už ani s jej hereckými kostýmami to nemá najjednoduchšie. „Už sa nezapnem do kostýmu," priznala. Budúcej rodinke k bábätku srdečne gratulujeme aj my!



Herečka Natália Puklušová sa ešte v roku 2016 postarala o poriadny škandál. Praskla totiž jej milenecká aféra so ženatým scenáristom Andym Krausom, ktorý toto turbulentné obdobie nezvládol a s manželkou Danielou sa napokon v novembri 2017 rozviedol. Dnes je už druhýkrát ženatý.