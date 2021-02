Novinka za novinkou! Dominika Kavaschová najprv oznámila, že nosí pod srdcom bábätko, potom zásnuby s priateľom Danielom Fischerom a teraz prekvapuje opäť. Populárna herečka sa rozhodla pre výraznú zmenu. Svoje hnedé vlasy si odfarbila na blond. "Som vážne blond. Akože vážne," zverila sa Kavaschová pri zábere jej premeny. "Hahaha, neverím, že som to fakt dala," pokračovala pri druhej fotke.

Dominika Kavaschová sa nedávno zasnúbila. Zdroj: Instagram

"Máš to perfektné." "Veľmi ti to pristane." "Parádne vlasy." Super to máš," reagovali jej okamžite fanúšikovia pod zverejnenou snímkou jej premeny.