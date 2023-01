V novembri uplynul rok od smrti legendy Mekyho Žbirku († 69). Spevák by v októbri dovŕšil okrúhlu 70-ku a aj pri tejto príležitosti jeho milovaná manželka Katka zorganizovala spomienkový koncert. Na ňom vystúpila aj jeho blízka kamarátka Marika Gombitová (66). Tá predviedla zmenený imidž.

Mekyho Žbirku si prišlo uctiť a zablahoželať mu do neba k jeho nedožitým 70. narodeninám, ktoré by oslávil v piatok 21. októbra 2022, veľké množstvo jeho kolegov z brandže. Nechýbala Marta Jandová, český spevák David Kraus, Katka Knechtová, Lukáš Adamec, skupina Slza, Jiří Macháček, Peter Bič Project či Janko Lehotský. Veľkou hviezdou večera bola speváčka a blízka kamarátka Mekyho Marika Gombitová.

Tá zaspievala dueto s Mekyho synom Davidom "Nespáľme to krásne v nás". Legendárna speváčka sa tak pred divákmi predviedla po niekoľkých rokoch. A viacerí z nej ostali prekvapení. Na Marike sa nedali prehliadnuť mierne úpravy tváre - výplň v perách i v lícach. Každopádne z koncertu mala veľkú radosť a bola to pre ňu česť, že aj ona mohla prispieť k veľkolepej oslave Mekymu do neba.

