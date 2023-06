Terezu si istotne pamätajú všetci fanúšikovia Love Island. Zo začiatku tvorila pár s Nathanom, ale postupne ich vzťah ochladol a po šou si nevedeli prísť na meno. Sexi tanečnica si najnovšie povedala, že si dá zväčšiť prsia. A všetkým sa už aj pochválila s novým obrovským dekoltom.

Nathan a Tess tvorili v šou Love Island pár. Zdroj: tv markíza

„S pánom doktorom sme sa rozhodli pre 450 ml (s tým, že už predtým som mala dvojky/trojky),” priznala. „A vôbec najčastejšia otázka je PREČO - tak to vás veľmi nepoteším. Viem, že by sa asi hodil príbeh o tom, ako som po operácii túžila od svojich 15, a že mi pomohla vyriešiť môj mladistvý komplex, ale aby som pravdu povedala, tak to vôbec nie je môj prípad. Skôr to do môjho života prišlo ako blesk z čistého neba a čiastočne to sama považujem aj za určitý risk, za ktorý som teraz však vďačná, že som ho podstúpila. A so všetkou pokorou môžem povedať, že krajšie prsia som nevidela,” dodala.

