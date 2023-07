Kristína stvárňuje v markizáckom seriálovom hite drsnú a nekompromisnú riaditeľku nemocnice - Evu. V reálnom živote je však herečka sympatická osôbka, ktorá sa s fanúšikmi sem-tam podelí aj o udalosti a pekné momenty zo súkromia. Tentoraz išlo o diametrálne odlišný príspevok, v ktorom apelovala predovšetkým na ženy, aby sa nebáli "povedať nie" a nepodľahli tlaku verejnosti. "Týmto ďakujem každému, kto rešpektuje, keď sa povie nie. Kiežby sa to nemuselo donekonečna vysvetľovať, prečo. A prosím, to, že si niektoré ženy nejdú krčmový humor a sexizmus, nemusí hneď znamenať, že sme frigidné feministky, ´upejpavé´ suchárky alebo lesby. Jednoducho to takmer nikdy nie je vtipné ani sexi, ani hodné uznania. A väčšinou to nedáva žiadny dobrý impulz - nikomu, " začala krátkym vysvetlením. Následne opísala svoj vlastný, poriadne šokujúci zážitok.

Kristína Kanátová a Adam Bardy v seriáli Mama na prenájom. Zdroj: TV Markíza

"Večer si pokojne venčím psa. Pristaví sa cudzí pán, či nemám zapaľovač. Poviem, že nie. Vzápätí sa zasmeje, že ho našiel vo vrecku. Poviem niečo na štýl good for you, idem si ďalej. O pár minút sa vynorí – z tmy, spoza rohu a pýta sa, či sa môže niečo spýtať. Vravím mu, že je mi nepríjemné, keď sa ma cudzí muž chce niečo pýtať potme v kríkoch, a že nemám záujem o konverzáciu. Pýta sa, prečo. Môj pes spozornie, ale nešteká. Som pokojná, len pridám do kroku a odchádzam,“ opísala na Instagrame Kanátová.

„Pán nás prenasleduje. Hovorí mi, že sa mu veľmi páčim. Ja jemu, že on mne nie. Prosím ho, aby mi dal pokoj, a aby ma nesledoval – neutrálnym tónom, normálnou hlasitosťou. Pýta sa: Ale slečna, prečo? No tak! Nešli by sme spolu niekam? Zastanem. Otočím sa k nemu. Dôrazne a zvýšeným hlasom poviem: NIE! Toto je obťažovanie, neželám si to, tak to láskavo rešpektujte. Môj pes bafne. Pán odstúpi. Pokračujem ďalej smerom domov. Pán z diaľky kričí: Nabudúce sa so mnou rozprávaj pekne, tak ako ja s tebou! Odpovedám poslednýkrát: Keď nestačí povedať nie raz a pekne, druhýkrát pekne nebude," pokračovala.

Herečka apeluje na ženy, aby sa nebáli povedať nie, a takisto je vďačná všetkým, ktorí toto rozhodnutie rešpektujú. Zdroj: instagram/kristina__kanatova

Herečka priznala, že nevie, ako by táto situácia dopadla v prípade, že by nebola v blízkosti svojho domova a bez psíka. "Môj pes vie aj štekať, aj hrýzť. Stačil by jeden môj povel a pán by skončil v nemocnici. Bola som pritom oblečená ako vandrák. Tepláky, vesta, ešte aj ponožky v šľapkách, lebo sa mi nechcelo obúvať tenisky. Žiadna minisukňa, nič, čo by ani v najdivnejšom sne a výklade malo byť brané ako pozvánka. Na komplimenty, necudné návrhy, oplzlé reči,“ vysvetlila Kristína zhrozene a zároveň zdôraznila, že na toto správanie nedala neznámemu ani ten najmenší podnet.

