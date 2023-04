Jedna z našich najobľúbenejších herečiek žiari šťastím! Môže za to najmä nedávny sobáš so scenáristom filmov Cuky Luky či Známi neznámi (v ktorých si zahrala aj ona), Jurajom Brockom. Petra tak prekvapila nielen fanúšikov, ale dokonca aj niektorých priateľov, ktorí o tajnej svadbe spred polroka nemali ani potuchy.

Herečka sa prvýkrát vydala za architekta Jaroslava Takáča. V roku 2008 sa však rozviedli. Krátko nato sa zamilovala do francúzskeho publicistu Matthieua Darrasa, s ktorým jej to zrejme aj pre časté odlúčenie takisto nevydržalo. Svadobná obrúčka na ľavej ruke je však dôkazom, že druhý sobáš s Jurajom je to, čo celý život hľadala. My sme ju nedávno stretli na galavečere Slnko v sieti, kde nám povedala, ako sa jej hrá v obľúbenom Dunaji či ako pokračuje liečba jej ochorenia.



Nevesta len pred kamerami. Na verejnosti sa vydávala iba „pracovne“, súkromné svadby si nechávala pre seba. Zdroj: TV Markíza

Mali ste spomedzi nominovaných na ocenenie Slnko v sieti nejakého osobného favorita?

Keďže som akademik, tak som aj hlasovala a všetci, čo boli v tom úzkom výbere, boli moji favoriti, pretože tie filmy boli naozaj fantastické. A som veľmi rada, že na Slovensku už vznikajú filmy, kde si povieme, že wau, nie je len jeden dobrý, ale bolo ich veľmi veľa a bolo ťažké ich vybrať.

Čo hovoríte na momentálny stav filmového priemyslu či kultúry ako takej na Slovensku?

Boli obdobia, keď sa netočili žiadne filmy, čiže som rada, že sme v období, keď tých filmov je naozaj veľa. Na to, aký sme malý trh a do kina nechodia všetci, čiže kino neuhradí náklady filmu, som rada, že veľa vyprodukovaných filmov má naozaj úspech. Dokonca aj v zahraničí a na zahraničných festivaloch. Momentálne máme taký rozkvet novodobého filmu.