„Drahí moji, dnes (v nedeľu, pozn. red.) mám opäť narodeniny. Chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať za všetky tie krásne gratulácie, čo mi sem píšete. Dnešný deň som oslávila s mojimi blízkymi priateľmi, bývalým študentom Jakubom Abrahámom a mojou opatrovateľkou Katkou Adžić. Chcela by som odpovedať každému, ale uznajte, že to nie je ani v silách oveľa mladších ako ja,“zverila sa pani Rysová na Facebooku a fanúšikov potešila aj fotkou z jej narodeninového dňa. Na nej pózuje s opatrovateľkou a so spomínaným bývalým študentom, ktorý napriek mladému veku je jej dobrým priateľom.

Herečka je všeobecne veľmi obľúbená. V seriáli Búrlivé víno mala veľmi dobré vzťahy s Monikou Hilmerovou. Zdroj: Archív E. R.