Titulná skladba k seriálu Hranica sa volá Na hranici hora zelená a naspievala ju kapela Kandráčovci. Ak sa jej rytmus bude zdať fanúšikom povedomý, rozhodne to nebude náhoda. Ide totiž o skladbu, ktorú môžeme poznať pod názvom Na kostolnej veži zvoní zvon.

Seriál Hranica Zdroj: TV JOJ

„Pôvodne ide o rusínsku pesničku, ktorú nahralo spevácke duo z Medzilaboriec – Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin. Toto boli páni speváci, ktorí túto skladbu nahrali ako prví v rusínčine a volá sa Ponad vodu lávka. Nám ju do slovenčiny pretextoval Vlado Puchala a myslím si, že mnohí ju poznajú práve pod názvom Na kostolnej veži zvoní zvon. K seriálu Hranica vznikla v poradí už tretia textová verzia a je veľmi vydarená. Krásne sa hodí k tematike seriálu a páči sa mi,“ prezradil Ondrej Kandráč.

Kandráčovcov táto ponuka veľmi potešila a je to pre nich splnený sen. „Je to veľká česť pre celú kapelu, pretože naspievať pre seriál titulnú skladbu, to je, myslím si, snom každej kapely. Seriálu veľmi fandím. Už som videl nejaké ukážky a je to téma, ktorá mi je veľmi blízka, lebo som hrdý východniar, lokálpatriot,” dodal Ondrej.

Ondrej Kandráč s rodinou posiela pozdrav čitateľom denníka Plus Jeden Deň