O smrti kamaráta informoval na Facebooku Oliver Andrásy. „Dnes ráno (utorok, pozn. red.) ma zobudila manželka s tým, že si v telefóne našla SMS. Judy Vargová nám oznámila, že v noci zomrel jej manžel, hudobník Braňo Hronec. „Opustil nás ďalší náš kamarát. Braňo bol výborný človek a skvelý muzikant. Niekoľkokrát sme spolu dovolenkovali a nikdy nezabudnem na Braňove súkromné koncerty u nich doma za klavírom len pre priateľov. Branko, odpočívaj v pokoji. Budeš nám veľmi chýbať.“

Legendárny hudobník Braňo Hronec Zdroj: TASR

„Pokiaľ viem, on už bol dlhšie v jednom penzióne, niekde pod Hlavnou stanicou. V jeho prípade to nebolo úplne nečakané. Ale napriek tomu vždy, keď niekto zomrie, je to prekvapenie a v tomto prípade pre mňa veľmi smutné. Často sme chodili spolu na dovolenky, niekoľkokrát sme boli v Egypte, potom v Toskánsku. Často sme k nim chodili na návštevu, oni zase k nám. Som z toho smutný. Aké zdravotné problémy mal, presne neviem. Ale už dlhšie bol v zlom stave. Naposledy sme sa videli asi pred dvomi rokmi, na mojich narodeninách. Potom sa mu pohoršilo. Približne rok bol v tom penzióne umiestnený, neviem presne,“ povedal nám Andrásy. ,,Pokiaľ si dobre spomínam, keď bol umiestnený do domu seniorov, už vtedy mal veľké problémy s pamäťou," povedala nám jeho známa.

Vo veku 81 rokov zomrel významný hudobník, skladateľ a klavirista Branislav Hronec. Zdroj: Facebook/História česko-slovenskej populárnej hudby vo fotografiách

Posledné roky robil hudobníkovi tú najväčšiu radosť trojročný vnúčik Riško. Ešte v máji tohto roka jeho dcéra Suzie Hroncová zverejnila ich spoločnú šťastnú fotku. Obrovská rana je to aj pre jeho manželku Juditu Vargovú, s ktorou žil v harmonickom vzťahu od roku 1980.