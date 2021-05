Uznávaný odborník na krásu Jozef Oklamčák neprežíva práve najšťastnejšie obdobie. Zranil sa a skončil v nemocnici. Dokonca mu to pokazilo aj jeho veľké plány.

Počas karantény Jozef schudol 10 kilogramov. Prestal večerať aj piť alkohol. Zdroj: Archív J. O.

„Priatelia, stačí malá neopatrnosť, keď rozmýšľate, tešíte sa na predstavenie tohtoročných finalistiek MISS SLOVENSKO 2021 a nepozeráte pod nohy. Takto to dopadne. Zakopol som a to je výsledok. Napriek tomuto úrazu žijem a teším sa na predstavenie finalistiek, aj keď bez mojej účasti. Keď prežívate krásne chvíle, pozerajte sa aj pod nohy, môžu tam byť nachystané ,polená‘ a…” napísal k fotkám na sociálnu sieť. „Bol som neopatrný a zakopol som a padol hlavou na betón. Stalo sa mi to doma v záhrade,” povedal nám Oklamčák, ktorý sa našťastie už cíti lepšie, no stále má bolesti.

