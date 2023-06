„Vďaka mojej práci som zažila už všeličo. Raz som letela v stíhačke, skočila bungee jumping a raz som letela v teplovzdušnom balóne, a to som nevedela, že je celkom riskantné, lebo človek vždy dôveruje ľuďom, ktorí to navigujú. Niečo sme nakrúcali, bol s nami aj režisér Peter Núñez. Potom tam bol Pyco, kameraman a pán od balónu. Išli sme pristávať a všimla som si, že to pole sa nejako rýchlo približuje, že to by som si nemyslela,” povedala Adela.

Adela Vinczeová Zdroj: archív NMH

A potom prišiel veľký strach! „Ten pán zrazu znervóznel a zahlásil, no nie je čas, trošku sme…. dajte sa do kolien a majte otvorené ústa, aby ste si nevybili zuby. Všetci v tom strachu sme otvorili ústa a čakali na náš koniec. Klesali sme a zrazu skákali po poli, šúchali sa, až sme zastali. To tak má byť?” opýtali sme sa ho. „Všetci máte zuby? Nemá to tak byť, ale zvládli sme to,” zahlásil. „A potom nás poprosil, aby sme to nikde nehovorili,” dodala so smiechom Adela.

