Jozefína Zaukolcová je našou najznámejšou cukrárkou so zlatými rukami a s milým úsmevom. Za svoje umelecké diela si vyslúžila niekoľko medzinárodných ocenení. Autorka knihy receptov a knihy o čokoláde je momentálne televíznou hviezdou šou Pečie celé Slovensko. Prvá dáma slovenského cukrárstva je aj predsedníčkou Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Porotkyňa šou Pečie celé Slovensko nedávno prijala pozvanie do relácie Aleny Heribanovej Anjeli strážni.

Jozefína Zaukolcová prijala pozvanie do relácie Aleny Heribanovej Anjeli strážni. Zdroj: RTVS

Moderátorke sa zverila s rôznymi zážitkami, no pri jednom z nich behá mráz po chrbte. Heribanová sa jej opýtala, kedy v živote potrebovala anjela strážneho. „Naši anjeli strážni existujú. Sú momenty v živote, keď naozaj cítite, že ho máte pri sebe. Keď sa spätne k tomu vrátim, tak to bolo asi v čase, keď som mala 21 rokov. Boli sme s bratom na dovolenke v Španielsku, my jediní dvaja sme ešte dovtedy nikdy neboli pri mori. No a boli obrovské vlny, povedala som si, že viem plávať, vody sa nebojím, tie vlny musím dať. No keby nebolo brata, tak by som sa asi utopila. Chytil ma a zdrapil okolo pása! Takže ten môj anjel strážny je môj brat,” zverila sa s hrozivým zážitkom cukrárka Zaukolcová.

„Brat je vysoký, má skoro dva metre, vždy o ňom hovorím, že je to môj veľký brat, ktorý sa o nás sestry staral, aj keď sme boli malé,” dodala Jožka, ktorá mu vďačí za to, že jej zachránil život.