Internetom tieto dni koluje výzva o pomoc českej speváčke Šárke Šáren Makovcovej, ktorá od roku 2010 pôsobí v RockOpeře Praha. Priatelia a priaznivci mladej umelkyne prosia verejnosť o pomoc pri zbierke na špeciálnu protézu. Správu potvrdila speváčkina kamarátka a kolegyňa z Rock-Opery Helena Kubelková. Tá priznala, že speváčka podstúpila už dve operácie. Hrozí jej ale šírenie infekcie, a to by znamenalo, že by Makovcovej amputovali ďalšiu časť nad lakťom. „Šáren mi pomáhala, keď mi zomrel manžel a tak sa snažím jej to vrátiť tým, že sme spoločne s kamarátmi urobili zbierku na bionickú ruku,“ dodala.

Hudobníčka totiž nedávno prišla o ľavú ruku po autonehode. „Sekunda, ktorá zmení život. Tá moja nastala v jednu januárovú nedeľnú noc na zasneženej ceste. Sekunda väčšej pozornosti malej dcérke, sekunda nešťastnej autonehody. Malej Anežke sa našťastie nič nestalo. Ja som, bohužiaľ, aj napriek snahe lekárov prišla o ľavú ruku,” uvádza speváčka na stránke, kde je zorganizovaná zbierka na špeciálnu bionickú protézu.

Fanúšikom na sociálnej sieti ďalej prezradila, že takáto protéza na mieru by podľa odhadov mala stáť zhruba 2 až 3 milióny českých korún (v prepočte 82 500 e - 123 854 e) „Uvidíme, keď sa dám trošku dohromady a stretnem sa s protetikom a ďalšími odborníkmi. Odvďačím sa vám síce len mojím úsmevom, ale zato ešte bezzubým,” dodala Šáren.

