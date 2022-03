Leoš Mareš a jeho manželka Monika sú už niekoľko dní hrdými rodičmi malej princezničky Alex. Pohlavie dieťatka dvojica tajila do poslednej chvíle. Prezradili ho až v deň, kedy sa narodilo. Pre moderátora je to už tretie dieťa, keďže s exmanželkou, tiež Monikou, má dvoch synov. Pre terajšiu manželku Moniku to je len prvý potomok.

Marešova manželka v čase, keď bola tehotná. Zdroj: Instagram/Monika Marešová

Hrdá mamina, ktorá rodila v 41. rokoch, je už doma aj s ich malým pokladom. Fotkami, ako odchádza z pôrodnice, sa brunetka pochválila na sociálnej sieti. Rovnako tak urobil aj hrdý otecko Leoš, ktorý zverejnil fotku, ako si nesie dcérku Alex v detskom vajíčku. Monika okrem iného ukázala aj krásnu bielu postieľku, ktorá doma čakala na ich princezničku. No a záber z výťahu, kde sa hrdá brunetka vyfotila, šokoval asi každú mamičku. Monika má totiž postavu, akoby ani nerodila.

