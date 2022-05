Po Ede a Serkanovi z Lásky na prenájom si obrazovky televízie Doma podmanili aj noví hrdinovia z tureckého romantického seriálu S hlavou v oblakoch – Sanem a Can. Je to paradox, ale aj Demet Özdemir a Can Yaman počas nakrúcania začali spolu randiť.

Ich láska sa stala podľa tureckých médií skutočnou a rozpútalo sa šialenstvo. Hoci svoj vzťah nikdy oficiálne nepotvrdili, mnohí berú ako samozrejmosť, že chémia páru prešla cez obrazovku aj do ich milostného života a trávili spoločne všetky voľné chvíle. Bohužiaľ, pre milióny fanúšikov, ktorí so záujmom sledovali každý krok páru, sa príbeh skončil po skončení nakrúcania seriálu S hlavou v oblakoch. Can a Demet sa vydali rozdielnymi cestami a zanechali za sebou jednu z najdôležitejších etáp svojho života.

Turecká herečka Demet Özdemir a Can Yaman. Zdroj: tv doma

Hoci už spolu nerandia, herec na svoju bývalú partnerku spomína v dobrom. „Demet je priateľka, ktorú mám veľmi rád. Už som s ňou dlho nehovoril, ale je pre mňa veľmi dôležitým človekom. Nie sme na seba nahnevaní, ale ani spolu nehovoríme, ale mám ju rád," uviedol turecký herec. Herečka tiež prehovorila o tom, aký bol ich vzťah: „Máme vynikajúci vzťah, bola to skvelá spoločná cesta a prajem mu úspešnú kariéru," uviedla Demet a dodala: „Sme priatelia, je to človek plný hodnôt, ktorého veľmi milujem, aj keď sa nevidíme často. Je to človek, na ktorom mi veľmi záleží," povedala seriálová Sanem. Fanúšikov ich rozchod zabolel, no aj tak sa z ich spoločného šťastia tešili.



Prečítajte si aj: