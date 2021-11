Martin Strižinec sa stal hovorcom prezidentky v máji 2019. Predtým pracoval v rádiách Hey a Expres a moderoval diskusnú reláciu na RTVS O 5 minút 12. Dnes má však už inú funkciu. Ako sám priznal, nie je to najľahšia práca. Ako sa k nej dostal a čo by mal hovorca vedieť? „V mojom prípade to bola náhoda. Človek potrebuje mať prehľad, aby nejakým spôsobom, ako by povedala prezidentka, hodnotovo rezonoval a povedal by som, že to je pre mňa to kľúčové. Tiež vedieť, pre koho to robím, že to má zmysel, že s človekom, pre ktorého som hlasom, máme spoločný pohľad na svet,” priznal Martin v rádiu Jemné. „Pani prezidentku vždy oslovujem pani prezidentka. Čo sa týka súkromného času, to je vzájomne rešpektované,” pokračoval.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok na klimatickej konferencii OSN v Glasgowe, ktorú označila za rozhodujúcu pre budúcnosť planéty. Varovala, že politici zatiaľ nedokázali prijať účinné opatrenia, ktoré by zvrátili prehlbujúcu sa klimatickú krízu. Podľa prezidentky hrozí Zemi "nezvratná devastácia". Zdroj: Adrian Dennis

Okrem toho povedal, že práca prezidentky je skutočne náročná. „Ja som si ako novinár, či občan nikdy neuvedomil, čo všetko ten prezident musí byť schopný poňať. Jeho portfólio je veľmi široké. Mal by sa vyjadriť k čomukoľvek, čo sa deje. Je to neuveriteľne náročná práca. Ktokoľvek, kto na najbližších voľbách povie, že prezident len kladie vence, tak toto je pre mňa naozaj za hranicou,” ozrejmil Strižinec, ktorý priznal aj to, aké jedlo má prezidentka rada. „Ryby, nie vyprážané. Čerstvá ryba ju vždy poteší,” dodal.