Po uplynulých ročníkoch Farmy, keď sa pred kamerami iba pilo a dokonca aj sexuálne užívalo, mala byť táto trinásta séria úplne o niečom inom. Návrat ku koreňom a poriadna drina. Zo začiatku to tak aj bolo. Farmári prišli do lona divokej prírody, kde si museli všetko nanovo postaviť. Postupne sa však začali utrhávať z reťaze a kašľali na zodpovednosť. Ušli im slimáky, ovce a dokonca aj perličky. Hospodár Martin Bagar ich už neraz rázne napomenul, no po jeho odchode akoby na jeho slová úplne zabudli.

Farmári to už začali s chľastom poriadne preháňať. Zdroj: tv markíza

Čoho sú však diváci najčastejším svedkom, je ich večné chľastanie. Vôbec im neprekáža, že je iba ráno, farmárski štamgasti si už zvesela nalievajú pálenku. V šoku nedávno ostala aj moderátorka Evelyn, ktorá ráno prišla na statok a podgurážení Mesut, Matúš a Dávid jej núkali štamperlík. Teraz to však táto partička poriadne prehnala. A najviac Mesut. Ten sa doslova ožral pod obraz Boží a už ani nevedel, čo vyvádza. Z ich provizórnej kúpeľne vytrhol drevenú kaďu a vyhodil ju von. A aby toho nebolo málo, pred zrakmi celého Slovenska sa vymočil priamo v strede statku. Nasledujúce ráno, samozrejme, sa viacerým s kvalitnou opicou nechcelo vstávať. Keď dorazil hospodár Martin s traktorom za nimi, ostal ako obarený.

Hospodárovi Martinovi už rupli nervy. Zdroj: tv markíza

„Nejako ste rozospatí. Teraz akože raňajkujete? Čo bolo príčinou? Čo sa tu dialo?” zisťoval rozladený Martin. „Chalani trochu oslavovali,” hapkala farmárka týždňa Luna. „Žiadne alkoholické excesy tu už nemôžu byť! Začíname práce vo výškach!” okríkol ich a to ešte netušil, že opitý Mesut vyvalil kaďu. „Nech si to opraví!” rupli už hospodárovi nervy. Viac uvidíte v dnešnej Farme na Markíze.