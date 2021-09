Tohtoročné duely Farmy sa budú vysielať v sobotu večer. Vždy pred súbojom však príde hospodár Martin skontrolovať, na koľko percent splnili farmári jeho úlohy. A po novom už dokonca dohliada aj na plnenie pravidiel. Kým doteraz bola Evelyn vľúdna, on si po hlave skákať nenechá.

Hospodára Martina budú chcieť farmári oblbnúť. Zdroj: tv markíza

„Čo pravidlá? Dodržujú sa?“ bude Martin zisťovať od farmárov. „Nejaké úskoky mohli byť. Niekto sa mohol pozabudnúť, ale neúmyselne,“ začal hapkať farmár týždňa Jozef. „Na začiatku sme poverili jedno dievča, aby pomohlo sluhom v kuchyni. V pravidlách je, že platí to, čo povie farmár týždňa, a on to povolil,“ priznali sa farmári. „Vy pomáhate sluhom??? To sú moje pravidlá! Tie treba dodržiavať! Ty môžeš vydať svoje, ale nemôžu byť v rozpore s mojimi,“ obul sa Martin do Jozefa. Hospodár sa naštval aj preto, že niektoré farmárky si ďobkali z placiek predtým, ako bol spoločný obed. Čo je, samozrejme, zakázané. „Ďobkať máte do hranolov a nie do toho, čo sa pre všetkých chystá na jedlo!“ vypenil Martin. Viac uvidíte zajtra večer na Markíze.

