Hospodár Martin Bagar pripravil pre farmárov prekvapenie. Doniesol im malé rozkošné kuriatka a každý si mohol vybrať to svoje. To, ako s nimi do budúcna naložia, už nechal na nich. Roman sa už nevedel dočkať, kedy podrastie, že si z neho spraví chutnú polievku, Azra si však z neho spravila domáceho miláčika.

Farmárom umrelo kuriatko. Zdroj: TV Markíza

Martin farmárom poradil, aby čas od času dali kuriatka aj vonku na čerstvý vzduch. Rozhodne však nemal na mysli to, aby ich vycapili na prudké slnko v čase, keď teploty dosahovali viac ako 30 stupňov. Slúžka Mirka ich však s krabicou dala von presne v čase týchto trópov. ,,Ľudia, nám umrelo jedno kuriatko!" oznámil všetkým Daniel. ,,Pretože ste ich je*li cez obed na slnko, to preto!" rozčuľoval sa Roman. ,,Ale veď mali aj chládok. A to sa stáva, nemôžeme čakať, že všetky prežijú," obraňovala sa Mirka.

Azra a Ema ho následne pochovali. Keď prišiel Martin na farmu, pre zmenu čakalo prekvapenie pre neho. Farmári mu oznámili smutnú správu. ,,Martin, umrelo nám jedno kuriatko," povedali mu. ,,Čo sa stalo? Mali tieň? Kde boli? Nemohlo mu byť teplo???" rázne sa ich opýtal. ,,Treba mať na pamäti jednu vec. Malé kuriatko nemá tepelno-regulačné schopnosti, stará sa o neho mama. Chladí ho, vodí ho k vode, keď je chladno, zohrieva ho. Tak sa veľmi vážne nad tým zamyslite. A život toho kuriatka ešte bude mať určite nejaký dopad na vás," dodal Martin.

