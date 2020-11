Tesne pred tým, ako sa začal súboj Miša a Erika, sa Evelyn opäť na niektorých farmárov nahnevala. Za mince, ktoré mohli utratiť v pojazdnom obchodíku, si chlapi kúpili víno a pálenku a opili sa pred duelom. Dokonca, alkohol si vzali aj so sebou a ledva prepletali jazykmi. Blondínka ich rázne upozornila, aby už v žiadnom prípade viac nechľastali. Potom sa už začala bitka o postup.

V dueli vyhral Erik, ktorý porazil Michala vo všetkých troch disciplínach. Zdroj: tv markíza

Michal si v dueli veril hlavne vo vedomostnom kvíze, pretože z farmárov mal almanach naštudovaný najviac. Prekvapivo však v tejto prvej disciplíne vyhral Erik. Nasledoval útek z väzenia. Obaja si museli zviazať z dielov palicu tak, aby dočiahli cez dvere na kľúč vzdialený niekoľko metrov. Táto disciplína bola poriadne tesná a Erik porazil Michala len o niekoľko sekúnd. V tretej disciplíne, rúbanie dreva, Záhorák už úplne rezignoval a Erik sa tak tešil z víťazstva 3:0. Po dueli však mali farmári ešte jednu povinnosť. Pre hospodára Martina a Evelyn museli zorganizovať súťaž Miss so všetkým, čo k tomu patrí. Teda promenáda v plavkách a aj voľné disciplíny.

Farmárky museli predviesť svoje krivky v bikinách. Zdroj: TV Markíza

Súťaž krásy sa však vďaka Vladovi zmenila na poriadnu erotiku. Počas promenády v plavkách sa po provizórnom móle najprv prechádzal v trenkách a ich obsah si vypchal tak, že to pôsobilo, akoby mal pýchu gigantických rozmerov. Potom však prišla voľná disciplína. Ukrajinec pristúpil tesne k hospodárovi Martinovi a Evelyn vo voľných nohaviciach. Medzi nohy si vložil palicu a po celý čas sa museli obaja dívať na stojaci predmet, čo pôsobilo, akoby bol farmár poriadne nadržaný. Odrazu začal hýbať bruchom a vyhlásil: ,,Oooo, pardoon, trošička nižšie sa to zobudilo, takže s tým prestanem!“Tam sa to však nekončilo. Vlado odrazu prišiel so šokujúcou ponukou.

,,Evelyn... Čo povieš na švédsku trojku? Ja, ty a hospodár! Čo povieš, si za alebo proti? Ak si proti, dobre, hospodára vyškrtneme!“ odrovnal oboch Ukrajinec. Evelyn sa takmer nezmohla na slovo. ,,Dobre, popremýšľam,“ smiala sa a Martin iba mlčal. Zrejme ostal z jeho ponuky v obrovskom šoku. Ale... Čudujete sa mu?