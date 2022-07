Odkedy Martin Bagar účinkuje v markizáckej Farme, prešiel viacerými zmenami. V minulosti výrazne schudol, nechal si upraviť zuby a skrátiť vlasy. Zmena mu rozhodne prospela.

Farmár Martin Bagar so svojim psíkom. Zdroj: archív

„Vždy som si však vravel, že keď som mal guráž prestať fajčiť, budem vedieť aj schudnúť. No keď váha ukazovala skoro 130 kilogramov, vedel som, že je zle,“ zaspomínal si ešte v 2018 Martin. Pred dvomi rokmi sa mu za 26 dní podarilo zbaviť 13 kilogramov, no s chudnutím pokračoval ďalej. Postupne sa mu podarilo zhodiť až 30 kíl. Sám sa ale netajil tým, že sa dostavili aj problémy. "Mám to teraz tak, že som sa dostal na váhu 105 kg a nedokážem ísť nižšie," prezradil vtedy.

Postavu si stále snaží udržať a treba uznať, že mu to ide veľmi dobre. V utorok však svojich fanúšikov na Instagrame prekvapil starou fotkou. "Mínus13 rokov. Pozornému divákovi som neušiel. Dnešná TV vykopávka," napísal hospodár k fotke. Na nej má sivú mikinu, účinkuje v neznámej televíznej relácii, pričom má oveľa viac vlasov na hlave no i kilečká navyše. Je vidieť, že sa za posledných 13 rokov výrazne zmenil. A rozhodne to je zmena k lepšiemu...