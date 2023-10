Martin Bagar je súčasťou Farmy od jej druhej série. Rázny, no spravodlivý hospodár je pre súťažiacich mentorom v pravom zmysle slova – zadáva im úlohy a učí ich cenným zručnostiam, bez ktorých by sa iba ťažko obišli. Čo si myslí o drzých farmároch a prečo je šou stále taká populárna?

Čím to je, že Farma ako koncept je stále taká obľúbená? Mnohí síce tvrdia, že to nepozerajú, no sledovanosť je vysoká.

- Myslím si, že sa nám preto tak darí, lebo za tie roky nám dorástla ďalšia generácia divákov. Aj žien na materskej, aj penzistov, aj deti dozreli do toho veku, keď Farmu pozerajú. Čiže úspech je asi aj v tej dĺžke, no a potom druhá vec je to, že naši ľudia majú vidiek radi. Aj keď už mnohí z nich nežijú vidieckym spôsobom života, veľmi radi na to spomínajú.

Diváci však vidia, že niektorí farmári sú čoraz drzejší, a to najmä tí mladší. Akoby už nemali rešpekt pred staršou generáciou. Ako to plánujete riešiť?

- Máte pravdu. Ale ja som sa k tomu postavil tak, že som sa s tým naučil žiť. Toho mladého si vypočujem, spravím si úsudok a nemusí byť každý so mnou kamarát, je to na ňom.

Moderátorom je druhýkrát Marek Fašiang. Ako mu to podľa vás ide?

- Určite mu to ide, ja sa naňho vždy teším a aj minulý rok nám to spolu veľmi dobre išlo. Aj vtedy sa mi s ním veľmi dobre robilo, už to môžem porovnávať.

Zabehla sa aj umelá inteligencia Alica...

- Na Alicu som sa strašne tešil, kvôli nej som si pozrel minuloročnú Farmu, pretože sa mi veľmi páčia jej komentáre, hlášky, ten jej sarkazmus. A dúfam, že bude sekať dobrotu.

Na Farmu si zvyknete priniesť aj vaše vlastné zvieratká, napríklad kravu Malinu. Nekrváca vám srdce, keď vidíte, ako často sú tie zvieratá zanedbané?

- Nekrváca mi srdce, pretože keď sa na to tak podrobne pozriete, tým zvieratám je tu lepšie ako u mňa doma, pretože kradnú jedlo z kuchyne a lezú im do zásob. Ony si tú chvíľku, kým sa farmári všetko naučia, robia, čo chcú. Malina aj s Malinkou sa sem veľmi tešia, pretože si povedia, že konečne si budeme robiť to, čo chceme my. To doma nemôžu, lebo doma sú jasné pravidlá hry

