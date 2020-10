Hospodár Martin Bagar (50) bol vždy veľký jedák a gurmán, no väčšie problémy s váhou nastali v období, keď prestal fajčiť. Svoju abstinenciu zajedal a ručička na váhe stúpala a stúpala. S chudnutím začal v apríli 2018, keď vážil viac než 124 kíl. Neskôr radikálne zhodil, no potom sa to akosi zaseklo.

„Vždy som si však vravel, že keď som mal guráž prestať fajčiť, budem vedieť aj schudnúť. No keď váha ukazovala skoro 130 kilogramov, vedel som, že je zle,“ zaspomínal si ešte v roku 2018 Martin. Povedal si dosť a začal na sebe makať. Za 26 dní sa zbavil 13 kilogramov, no s chudnutím pokračoval ďalej. Postupne sa mu podarilo zhodiť až 30 kg. No ako len nedávno priznal, po veľkom snažení narazil na problémy.

Hospodár Martin Bagar počas Farmy 12. Zdroj: Instagram TV Markíza



,,Mám to teraz tak, že som sa dostal na váhu 105 kg a nedokážem ísť nižšie. Tak som konzultoval, konzultoval a môj brat na sebe otestoval takú metódu, že 16-hodinová hladovka. To znamená, že 16 hodín piješ len vodu a osem hodín sa stravuješ. Čím zdravšie, tým lepšie a potom zas necháš telo 16 hodín oddychovať. Tak ja sa to teraz snažím dodržiavať,“ priznal v markizáckej online relácii Markíza Backstage.

Prečítajte si tiež: