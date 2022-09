Súčasťou Farmy ste už po neuveriteľný 13. raz. Ako vnímate to, že ste pri tejto šou, okrem jej prvého ročníka, už tak dlho?

– Priznám sa, že je to pre mňa až neuveriteľné, ale veľmi sa z toho teším, lebo napriek tomu, že som vo Farme už tak dlho, tak som v nej čoraz viac a viac zamontovaný (smiech).

Bude vaša milovaná kravička Malina súčasťou aj Farmy 14?

– Samozrejme, už sa nevie dočkať. Od nedočkavosti sa jej až trasie vemeno (smiech). Súčasťou každej Farmy je stále tá istá kravička, moja Malina. Môžem povedať, že za tie roky sa stala najslávnejšou televíznou kravou na Slovensku.

Ako vidíte ich schopnosti a zručnosti, zvládnu to? Stihli ste sa s nimi zoznámiť pred začiatkom šou?

– So súťažiacimi som sa vopred nestretol, nikdy to tak nie je, až potom, keď prídu na statok. A či v nich verím? Som optimista. Verím, že aj v súčasnej mladej generácii je dostatok sily na to, aby ľudstvo nevyhynulo. Keď ich správne motivujem, tak verím, že sa vybičujú k takým výkonom, že ani netušili, že niečo také v nich je. (smiech)

Farmu prvýkrát moderuje muž – herec Marek Fašiang. Čo hovoríte na túto novinku?

– Samozrejme, že Evelyn mi chýba. Prirástla mi k srdcu, ale na druhej strane som túto výzvu prijal aj ja, lebo spolupracovať s hereckým esom, čím pre mňa Marek určite je, je pre mňa veľký zážitok a veľmi sa na to teším.

Na snímke hospodár z Farmy Martin Bagar. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Pošuškávalo sa, že možno by sa vrátila na post moderátorky Farmy Kveta Horváthová. Nie je vám ľúto, že nakoniec k tomu nedošlo?

– Áno, zachytil som tieto šumy, ale boli to len také zbožné priania jej fanúšikov. A ako tak sledujem, naši diváci Farmy sa rozdelili na tri skupiny: Kvetka, Evelyn, Marek.

Marek sa sotva stihol predviesť a už má svoju skupinu fanúšikov, ale aj neprajníkov.

– Áno, už má svojich hejterov aj priaznivcov, už je plnohodnotný farmár (smiech).

Na koho z bývalých farmárov z doterajších ročníkov si najradšej spomínate? Kto bol taký najväčší miláčik, najväčší pracant?

– Faktom je, že kým hráme hru, nemám svojho favorita, sme neutrálni k sebe. Pracujem s tým materiálom, ktorý mám na Farme. Môžem sa na niekoho s dôverou obrátiť, aby sme tie úlohy spolu splnili. Ale potom sa to vykryštalizuje po Farme, lebo niektorí ma navštívia, občas sa mi ozvú, čiže s niektorými som v kontakte. Ale buďme realisti. Už ich bolo dokopy vyše dvesto a s dvesto ľuďmi sa nedá udržiavať kontakt. Povedal by som, že s takými piatimi-šiestimi som stále v kontakte.

Pokračovanie na ďalšej strane >>