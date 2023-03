Niekdajšia hviezda šou Nevesta pre milionára sa opäť objavila na verejnosti. Honzík Novotný zavítal na prvý prenos Let's Dance. A rozhodne nebol sám! Po jeho boku bola blond kráska. Stretol sa tu aj s Tomášom Tarrom, ktorý je aktuálnou hviezdou šou Ruža pre nevestu. Čo má nové a kde momentálne žije? „Čo mám nové? Deti, rodinu, cestovanie. Veľa času trávim v Španielsku aj s deckami. Už takých osem rokov. Som akoby taký taxikár, keďže vozím deti do školy a zo školy, na tenis, na karate... Podnikateľské činnosti tam žiadne nemám, ale plánuje sa niečo. Podnikateľské činnosti ostali v Nemecku,“ povedal nám. A čo prezradil o blondínke, ktorá ho sprevádzala?

Honzík Novotný bol na prvom prenose Let´s Dance. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Áno, áno, je to moja priateľka. A zas Slovenka! Neponaučím sa (smiech). Slovenky sú krásne ženy, ale nájsť Slovenku v Španielsku, to bola náhoda. Ale tak... pošťastilo sa,“ priznal Honzík a dokonca poslal odkaz Tomášovi Tarrovi, ktorý je akoby jeho nástupcom v slávnej šou. „Nech sa nežení!“ povedal a dodal, že ešte je so svojou bývalkou ženatý, ale to sa už čoskoro zmení. Ide sa rozvádzať.

Honzík Novotný v čase šou Nevesta pre milionára. Rok 2006. Zdroj: tv markiza

Čo si Tomáš myslí o umelých kráskach v šou? Majú u neho šancu?

S Honzíkom prišiel na prenos aj Tomáš Tarr. A hneď po prvej časti Ruže pre nevestu ho diváci v diskusiách zavalili otázkami, či mu neprekáža, že mnoho adeptiek, ktoré bojujú o jeho srdce, je umelých, majú silikóny a nafúknuté pery. „Nechcem povedať, že som proti plastikám, práveže ja vôbec nie som, tým, že žijem v Ázii a Bangkok je centrum plastiky, hlavné mesto plastickej chirurgie, takže to vidím denne. Pre mňa je to úplne v poriadku. Akceptujem to, nič proti tomu nemám, ale nechcem zas, aby si ľudia mysleli, že to preferujem,“ vysvetlil nám Tarr. A čo mu Honzík okrem toho, aby sa neženil, poradil? „Dal mi radu, aby som si to užil, ale som príjemne prekvapený, pretože keď som ho stretol, zistil som, že sa naozaj podobáme viac, ako som si myslel. Myslel som si, že sme úplne rozdielni, ale je to super ‚týpek‘ so skvelým zmyslom pre humor a som rád, že som ho spoznal,“ dodal.