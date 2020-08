Kto by ho nepoznal. Komediálny seriál Dva a pol chlapa sa stal celosvetovým fenoménom. Hlavné úlohy získali Charlie Sheen (54), Jon Cryer (55) a Angus T. Jones (26). No po odchode škandalózneho Charlieho pre rôzne závažné prehrešky projekt podľa fanúšikov úplne stratil svoje čaro. Ako vyzerajú herci 17 rokov od prvej klapky?

Angus T. Jones- Jake Harper (26)

Mladý herec bol v časoch svojej najväčšej slávy najlepšie platenou detskou televíznou hviezdou. Za jedinú epizódu si zarobil 300-tisíc dolárov. Hoci Angus bol od útleho detstva veľmi obsadzovaný, dnes ho už vo filmoch či v seriáloch neuvidíte. Po tom, čo sa našiel v Cirkvi adventistov siedmeho dňa, otočil sa šoubiznisu chrbtom. Seriál Dva a pol chlapa začal ostro kritizovať a sám seba označil za pokrytca, pretože sa mu seriál nezdal v poriadku, ale naďalej v ňom účinkoval. Jeho postava aj preto neskôr nastúpila na vojnu a išla do úzadia. Herectvo pre neho dnes nie je dôležité. Jeho prioritou je jeho viera. Jones však prezradil, že ak by išlo o projekt s biblickou tematikou, rád by si opäť zahral. A... sami môžete vidieť, že sa zmenil na nepoznanie.

Seriál Dva a pól chlapa. Zdroj: profimedia

