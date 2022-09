Súťažiaci Tvojej tváre sa opäť poriadne hecli. Každý jeden predviedol famózne vystúpenie a diváci pri niektorých doslova neverili vlastným očiam. Víťazom štvrtého kola sa stal Adam Pavlovčin, ktorý sa premenil na Kate Bush. Diskutovaným číslom však bolo aj to, ktoré mal Ondrej Kandráč.

Ondrej si totiž ,,náhodne" v rulete vylosoval pesničku Hej, Sokoly!, ktorú v origináli spieva spolu s Ivanom Táslerom. Tentoraz sa však premenil na lídra IMT Smile a jeho zastúpil jeho jeho syn Ondrejko. A hoci všetci ocenili talent jeho syna, mnohým to prišlo dosť nefér, keďže je to jeho vlastná pesnička. Oveľa viac sa však riešila Kandráčova maska. ,,Bolo to super, páčilo sa mi vystúpenie, až na tú nepodarenú masku," napísala diváčka Monika.

Toto kolo vyhral Adam Pavlovčin ako Kate Bush. Zdroj: TV Markíza

,,Maska katastrofa, Ivan nemá hlavu ako vajce, ale okrúhlu. Ale Ondrej to prevedenie super! Vychytal všetky trhané pohyby, gradovanie energie a k dokonalosti chýbal už len nonstop úsmev ma tvári. Skvelé!" reagovala diváčka Lucia. Našli sa ale aj takí, ktorí nad premenou tlieskali. ,,Ondrej vyzeral ako Ivanove dvojča," zabávali sa fanúšikovia šou.