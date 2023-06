Bolesť, ktorú stále prežíva Kamila Heribanová, sa slovami nedá opísať. Koncom mája náhle prišla o milovaného manžela Dana Heribana († 43). Herečka je jednou z hlavných postáv v markizáckom seriáli Mama na prenájom, od ktorého si, pochopiteľne, dala pauzu. No prešiel necelý mesiac a herečka už zarezáva na pľaci.

Slovensko sa ešte stále spamätáva z náhlej smrti talentovaného herca a speváka Dana Heribana. Ten náhle zomrel v stredu 24. mája na akútnu disekciu hrudníkovej aorty. Dano po sebe zanechal manželku Kamilu, ich dvoch malých synčekov a 13-ročného syna z predchádzajúceho vzťahu. Bolesť, akú jeho rodina prežíva, si vedia predstaviť iba tí, ktorí si prešli podobnou stratou. Najhoršie to však musí prežívať práve jeho milovaná manželka Kamila. Pár dní pred smrťou totiž zverejnili romantické fotky z jarnej prechádzky v lese. Vtedy im ani vo sne nenapadlo, že to bude ich posledný spoločný pobyt v prírode.

Daniel Heriban Zdroj: facebook/ Daniela Heriban

Presne v stredu, keď Heriban zomrel, mala mať Kamila natáčací deň seriálu Mama na prenájom, v ktorom hrá postavu Beáty, čakajúcej dieťa s Edom (Vladimír Kobielsky). Pochopiteľne, v jej prípade sa natáčanie nekonalo. Herečka si dala pauzu od práce, do ktorej sa však po necelom mesiaci vrátila. Svedčí o tom krátke video, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Kobielsky. To zachytáva aj spomínanú Kamilu, ako sa po mimoriadne tragickej udalosti vrátila do práce.