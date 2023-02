V obľúbenom dennom seriáli Mama na prenájom to riadne iskrí. Postaral sa o to herec Vlado Kobielsky (47), ktorý podľahol šarmu manželky Dana Heribana (43) Kamily Heribanovej.

Edo (Vlado Kobielsky) s Beátou (Kamila Heribanová) si uvedomili, že si píšu spolu na zoznamke pod krycími menami. Svoje sympatie preniesli aj do reality, keď si na spoločnom rande naozaj hrkútali. Všetko sa posunulo o level vyššie, keď Beáta navštívila Eda v jeho práci a skončila v jeho náručí plného bozkov a objatí. Medzi Kobielskym a Heribanovou to začína poriadne iskriť.

Vlado Kobielsky so seriálovou dcérou. Zdroj: Instagram Vlado Kobielsky/TV Markíza

Kým u Eda v práci si vymieňali vášnivé bozky, on neváhal a pozval Beátu k sebe domov. Všetko pripravil tak, aby bolo rande perfektné. Samotnú Beátu po tom, ako ju zahliadol, komentoval slovom „dokonalé“. Všetko sa zmenilo, keď pri pokuse o bozk obaja spadli do bazéna. Ako sa to skončí, sa dozviete už dnes o 17.55 hod. na Markíze.