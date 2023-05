Americká herecká hviezda Katie Holmes (44) bola kedysi vydatá za kolegu Toma Cruisa (60). Párik má spolu dcéru Surie (17), z ktorej je už veľká tínedžerka. A práve s ňou ju paparazzi načapali v uliciach v New Yorku. Slávnu herečku by ste však asi iba sotva spoznali.

Keď sa Katie Holmes ukáže na červenom koberci, či v módnom magazíne, vždy vie príjemne prekvapiť. Hviezdna vizáž, módne kúsky oblečenia… Počas bežných dní je jej výzor doslova jedna bieda. Herečka si totiž v súkromí nepotrpí na mejkap ani dokonalý outfit. Paparazzi ju už viackrát nafotili strapatú a nenalíčenú a v rôznych nevábnych šatách a často aj bez podprsenky.

Exmanželka Toma Cruisa Katie Holmes patrila kedysi k najkrajším ženám Hollywoodu. Zdroj: instagram @katieholmes

Katie si nedávno vyrazila do ulíc New Yorku, pričom spoločnosť jej robila jej jediná, už 17-ročná dcéra Surie. Do rušného mesta zvolila obľúbená herečka a Cruisova bývalka veľmi nevýrazný outfit, ktorý ju dokonale maskoval. Voľné nohavice, béžový svetrík, na hlave šiltovka, pod ktorou sa skrývala známa tvár. No keby prešla okolo vás po ulici, asi iba sotva v tejto sivej myške spoznali hviezdnu Katie Holmes...