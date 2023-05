Kto povedal, že zrelé ženy po 50-ke nemôžu byť sexi? Keď sa pozriete na najnovšie zábery Zuzany Vačkovej, nejedna 20-ka by zbledla závisťou. Herečka už v minulosti hrdo vystavila svoj bujný dekolt v plavkách a inak to nebolo ani teraz, počas uplynulého víkendu, keď na Slovensko po nízkych teplotách konečne dorazilo slnečné a teplé počasie. A to využila aj Zuzana, keď si u seba doma na záhrade užívala chvíle pri bazéne.

Vačková miluje leto. Zdroj: Instagram/zuzanavackova

„Letné leňošenie na ležadle je odštartované! Voda, ovocie, drink a dobrý časopis,“ zverila sa Vačková na svojom profile na Instagrame a priložila aj fotky z letného víkendu. A jedna z nich ju zachytáva v plavkách, stojac v bazéne, ako si pochutnáva na sviežom melóne. A pozrite na tie jej krivky...