Vačková vyzerá na svoj vek vynikajúco a o svoj zovňajšok sa patrične stará. Dodržuje prísny režim stravovania, čím ide príkladom aj mnohým ženám, ktoré sa stravujú podľa nej, keďže herečka zdieľa videá príprav svojich jedál. Aktuálne sa rozhodla zmeniť aj imidž, keď si ostrihala vlasy.

Zuzana Vačková Zdroj: Instagram/Zuzana Vačková

„Ženy, poznáte to. Hodinu trvá stvoriť look, ktorý vyzerá, že ste sa dnes vlastne ani nijako neupravovali. Také strapaté vlasy, taký vlastne žiadny mejkap, také ledabolo pohodlné oblečenie (to bola ďalšia 20-minútovka to nakombinovať),” napísala Vačková k fotke, na ktorej pózuje s ofinkou.

Prečítajte si tiež: