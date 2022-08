Fanúšikom herca Leonarda DiCapria zrejme netreba nijako extra predstavovať film od Stevena Spielberga z roku 2002 Chyť ma, ak to dokážeš. V piatok ho opäť vysielala RTVS. A až teraz si viacerí diváci všimli, že sa v ňom objavil klon našej herečky.

Otca budúceho podvodníčka si zahral skvelý Christopher Walken. Práve ten syna naučil, ako famózne obalamutiť ľudí. Všetko sa to začalo, keď ráno obaja zúfalo klopali na ešte zavretý obchod s oblekmi a predavačku presviedčali, aby im požičala jeden čierny, pretože syn si nemá čo obliecť na pohreb dedka, vojnového veterána. Keď sa žena otočila do kamery, viacerí diváci si až teraz všimli, že predavačka akoby z oka vypadla Zuzane Vačkovej. A mnohí na to upozornili aj na sociálnej sieti. „Aj vám pripomína tá predavačka Vačkovú?”

Na snímke je herečka Zuzana Vačková. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY