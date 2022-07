Vačkovej robí na dovolenke spoločnosť dcéra Maruška. Obe si užívajú príjemných cca 29 stupňov a rôzne krásy exotického ostrova Bali. Herečka nevynechala ani návštevu Chrámu vodného očistenia, ktorý je medzi miestnymi i turistami obľúbený. „Aj keď bolo okolo veľa ľudí, moment stíšenia, pokory, prosby, vďaky bol silný a nádherný,” napísala Vačková na Instagrame a zverejnila aj niekoľko fotiek z pobytu v spomínanom chráme.



Zuzana Vačková Zdroj: Instagram Zuzana Vačková

Jedna z nich ju zachytáva, ako stojí pod malým vodopádom, pričom nemá na sebe ani štipku mejkapu. No, to nie je všetko. Každému pánovi celkom určite udrú do očí jej presvitajúce bradavky spod zelených šiat. „Všetky fotky sú pekné a mne sa najviac páči tretia v poradí – bez mejkapu. Vy ste nádherná,” napísal jej kompliment istý fanúšik Ladislav, ktorý práve narážal na fotku, kde stojí Vačková pod vodopádom, pričom jej presvitajú bradavky.



Prečítajte si tiež: