Herečka Zuzana Tlučková (59) nikdy nepatrila medzi extra štíhle dámy, no ani medzi tie plnšie. Aktuálne však nabrala pár kíl navyše.

Jednou z hostí markizáckeho Telerána bola v pondelok aj herečka Zuzana Tlučková. Tá okrem iného prezradila, že odkedy začala pandémia koronavírusu, pustila sa viac do vypekania koláčov. A to sa podľa jej slov podpísalo aj na jej postave. „Musím povedať, že teraz počas korony a lockdownu som vypekala viac a odrazilo sa to nielen na chlapcoch (herečkini synovia, pozn. red.), ale aj na mne,“ prezradila s úsmevom Tlučková v živom vysielaní. „Takže trošku sa už toho stránim. Pečiem len základné veci ako štrúdľa, bábovka, bublanina,“dodala herečka.

Zuzana Tlučková Zdroj: Lýdia Czakó

