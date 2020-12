Do relácie RTVS Boris a Brambor si dvojica moderátorov Boris Valábik a Marián Gáborík pozvali už čoskoro dvojnásobnú mamičku Zuzanu Šebovú Kubovčíkovú (38). Tá ich v rozhodne nešetrila a schytal to najmä manžel Ivany Gáborík.

Šebová Kubovčíková sa v spoločnosti oboch športovcov dobre zabávala a rada si do nich aj kopla. ,,Ty si chodil do školy?” zisťovala herečka u hokejistu Mariána. ,,Jasné, že som chodil, aj som zmaturoval,”bránil sa Gáborík.

,,No vidíš, super. A pozri, kde si,” pokračovala Zuzana. ,,A ty vieš, kde on chodil do školy?”zapojil sa Valábik. ,,Odevná priemyslovka,” so smiechom prezradil Gáborík. Všetkých to poriadne pobavilo, lebo pri športovcovi by Zuzana čakala úplne iné zameranie.