Zuzana patrí k herečkám, ktoré nemajú problém zasmiať sa na svojom „nešťastí” a pobaviť tým divákov. Najnovšie sa s kolegami bavili o tom, či niekto z nich dostal alebo, naopak, niekomu dal facku. S historkou vyrukovala ako prvá ona a opísala scénku so spolužiakom Václavom Púčikom, ktorý potom roky pôsobil na Novej scéne.



Zuzana sa často objavuje aj v jojkárskom Inkognite. Zdroj: TV JOJ

Napätie stúpalo, a dal mi takú facku, že mi normálne vyleteli šošovky z očí! Mala som asi desiatky dioptrie, čiže viete, čo sa potom stalo? No nič, obdobie temna!”. „A mňa to tak zabolelo, že mi slzy vyhŕkli aj s tými šošovkami. Skončilo sa to na tom, že docent Ivan Letko štvornožky chodil po koberci a hľadali sme šošovky, lebo som bedákala a povedala, že rodičia mi ďalšie nekúpia a na okuliare už tiež nemáme.” Jej otec si dokonca myslel, že bola „krvou zaliata” a chcel ju preložiť do inej školy.











