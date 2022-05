Zuzana Kronerová je s manželom od roku 1984. „Keby si sa ma opýtala, koľko sme spolu, poviem, že len pár rokov, som novomanželka (úsmev). Keby si sa to však opýtala manžela, odpovie, že 50 rokov,“ prezradila Kronerová v rozhovore so Soňou Müllerovou v Dámskom klube. „Vďaka čomu vám to tak dlho klape?“ zaujímalo moderátorku, ktorej v minulosti krachlo manželstvo.

Herečka Zuzana Kronerová Zdroj: Pavel Neubauer

„Myslím si, že som mala šťastie, alebo teda aj on mal šťastie. Nejako sme sa zladili. Dôležitý je zmysel pre humor, myslím si, že bez toho žiadny vzťah nevydrží, to sa nedá,“ zamyslela sa herečka a potom dodala: „U nás je veľmi veselo, humor fičí, ale aj čierny humor pomáha, samozrejme, je to veľmi osviežujúce.“ Tak aj toto je recept na manželstvo, ktoré trvá už takmer 40 rokov!