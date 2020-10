Fialová sa po jarnej karanténe pre pandémiu koronavírusu, keď sa zavreli aj divadlá, už nevedela dočkať, kedy bude opäť pracovať. Radosť z nakrúcania a hrania jej však zrejme dlho nevydrží. „Mám plány, aby som sa tešila na to, keď budeme zase bez práce. Budem sa venovať angličtine, budem s kamarátmi čítať knihy a už mám vybraté aj seriály, ktoré budeme pozerať,“ prezradila Fialová v jojkárskom Top Stare. „Schválne som nabrala 5 kíl, aby som to potom mohla zhadzovať,“dodala so smiechom v hlase herečka.

Zuzana Fialová počas karantény naživo čítala rozprávky pre verejnosť. Zdroj: Instagram.com/zuzana_fialova_official

