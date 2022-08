Zuzana Vačková už dlhšiu dobu spovedá celebrity na rôzne témy. Najnovšie vyspovedala svoju kolegyňu Zuzanu Fialovú, ktorá privítala jej štáb u seba doma na terase. Okrem toho, že dámy rozoberali rôzne zaujímavé témy, vďaka reportáži fanúšikovia mohli vidieť, ako vyzerá Fialovej kuchyňa, čo všetko v nej má a najmä ukázala vonkajšiu terasu.

Zuzana cez koronu čítala online rozprávky. Zdroj: instagram Zuzana Fialová

Tam sa obe Zuzany celý čas rozprávali. Aj keď herečkina kuchyňa bola zariadená jednoduchšie, mala tam všetko, čo treba.

Nábytok zladila do béžových farieb. Na druhej strane terasa bola plná ratanového nábytku, pohodlných sedačiek či ležadla so stolíkom. Na záhrade nechýba ani veľký bazén, v ktorom sa môže herečka s priateľmi kedykoľvek okúpať. No a výhľad z jej terasy skutočne stojí zato. Prechod z kuchyne na terasu oddeľujú veľké posúvacie dvere, ktoré pôsobia ako zrkadlá a sú veľmi elegantné. Herečkin psík si pobyt na terase a vonku spolu so svojou paničkou určite poriadne užíva.

