,,Nie je nám to jedno. Známe osobnosti sa rozhodli, že nebudú mlčať a dali v spolupráci s Markízou jasne najavo svoj názor na udalosti posledných dní," píše Markíza na svojej stránke, ktorá postupne zverejní ich silné odkazy plné podpory. V stredu o 19:00 začala televízia s herečkou Zdenou Studenkovou, ktorá si servítku pred ústa rozhodne nedávala a v sobotu večer prehovorila jej kolegyňa Zuzana Fialová.

K LGBTI komunite sa vyjadrila aj Zuzana Fialová. Zdroj: TV MARKÍZA

"Volám sa Zuzana Filaová a vyjadrujem podporu celej komunite LGBT. Obrovské objatie hlavne od nás Bratislavčanov, ktoré bolo masívne vidieť aj na pochode proti netolerancii a chcela by som hovoriť skôr ku nám Slovákom, lebo sa cítim byť nielen súčasťou Bratislavy, ale aj súčasťou celého Slovenska a chcem tu žiť, lebo to tu mám úprimne rada. Chcem povedať, že nenechajte sa zastrašiť! Každý, kto vás chce strašiť, vás len chce iba ovládať. Chcem povedať, že slušnosť a láskavosť nie je slabosť a agresivita a nenávisť nie je sila a tvrdia vám úplný opak," hovorí herečka.

"Chcem povedať, že komunita, ku ktorej sa teda hlásim aj ja, dovolím si hlásiť sa ku nej takmer ako rodinný príslušník, ako dobrý priateľ. Títo ľudia sú súčasťou mojej rodiny. Ja vlastne už odmietam hovoriť, vôbec že títo ľudia. Jednoducho prestaňme byť ľudkosfóbni, pretože to nie je fóbia zo sexuality. Ja si napríklad nikdy v živote nepredstavujem iných dvoch ľudí, čo spolu robia v spálni, a je mi to úprimne jedno. Sú to ľudia, ktorí sú možno láskavejší ako my ostatní, ktorí majú viac času na to, aby sa starali o ostatných. Obklopujú nás a teraz je ten čas, kedy si zaslúžia, aby sme ich my obklopili, objali a aby sme ich ochránili pred nenávisťou, ktorú všade okolo seba cítia," pokračovala Zuzana.

"Chcem vyjadriť veľký rešpekt všetkým tým, ktorý urobili svoj coming out na Slovensku. Je to ohromné hrdinstvo a statočnosť aj tým, ktorí o tom rozmýšľajú a chápem aj tých, ktorí sa toho boja, pretože to, čo teraz musia zažívať na sociálnych sieťach, a už sa nám to dostalo aj do ulíc, je asi to najodpornejšie, čo som kedy v živote čítala voči ľudskej bytosti a nemôže sa s tým žiť ľahko. Sú to veľmi silní a statoční ľudia. A v neposlednom rade sa bojím toho, že keby sme ich náhodou odtiaľto vyhnali svojou nenávisťou, bolo by tu strašne smutno, lebo tvoria kultúru, mestský život, komunitný život a ja si život bez nich vôbec neviem predstaviť! Bol by smutný a úplne čiernobiely. Úplne...." dodala Fialová.