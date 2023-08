Minulý týždeň obletela celé Slovensko smutná správa, že zomrel herec Dušan Kaprálik. Iba málokto vedel, že zhruba posledné dva mesiace zápasil s ťažkou chorobou. O tej nevedela ani jeho dlhoročná kamarátka, herecká kolegyňa Zuzana Cigánová. „Boli sme spolužiaci a kamarátili sme sa aj teraz v starom veku. Spomeniem si na neho každý deň. Bol to skvelý chlap, bol to naozajstný muž! Naposledy sme sa stretli asi dva-tri mesiace naspäť. Čudovala som sa, že sa neozýva, a stále som si hovorila, že mu zavolám, no tie dni vždy tak rýchlo prejdú, že človek aj zabudne. Nevedela som, že bol vážne chorý. Polhodinu pred obradom som sa dozvedela, že má pohreb, povedala mi to jedna pani v obchode,“ prezradila nám krátko po jeho poslednej rozlúčke Cigánová.

Zuzana Cigánová pred rokmi. Zdroj: Michal Smrcok

