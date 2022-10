Pani Furková, dostalo sa vám pocty v podobe pamätnej dlaždice na Filmovom chodníku slávy v centre Bratislavy. Čo na to hovoríte?

– Keďže ešte stále hrám, dúfam, že niekomu napadne ísť do divadla Astorka Korzo ´90 a takisto aj do nášho nového divadla Ateliér Korzo ´90 na Mickiewiczovej ulici, kde hráme veľmi zaujímavú hru – Jeden nemecký život. Je to autentický príbeh sekretárky pána Goebbelsa (nemecký nacista, pozn. red.). Toto by mali vidieť najmä mladí ľudia, ktorí by sa oboznámili s obdobím druhej svetovej vojny. Lebo takýchto sekretárok, ako je pani Brunhilde Pomselová, je strašne veľa aj na Slovensku. Taká, ktorá o ničom nevie, je iba sekretárkou a nakoniec priznáva, že je zbabelá, ale má rada život, peniaze a žije skvostný život s tým, že sa veľa dozvedá. Je na divákovi, čo si z toho odnesie. Sú na to veľmi zaujímavé reakcie.

Čiže hrať ste ešte neprestali… Kde vás ešte ľudia môžu vidieť?

– Áno, stále hrám. Onedlho bude premiéra v réžii Ďurka Nvotu, kde hrám Remešovu trafikantku.

Čo máte inak nové? Ako si aktuálne žije pani Zita Furková?

– Žijem si tak, že mám krásnu záhradu, krásnych vnukov, ktorým sa venujem. Mám dcéru, rodinu, malého psíka, francúzskeho buldočka, chodím do prírody. Snažím sa cvičiť, lebo som mala veľký úraz. Dávam si pozor, aby som mohla ešte hrať. Mala som zlomeninu v panve. Našťastie tak šťastne, že mi to nemuseli operovať.

Už ste zdravotne v poriadku?

– Dá sa povedať, že už áno. Musím si však dávať pozor. Našťastie už nemám barly. Donedávna som ich ešte mala.

Napriek tomu, že už máte po 80-ke, ste stále vitálna a krásna dáma. Máte nejaký „tajný“ recept pre ženy vo vašom veku, ako sa udržať v dobrej forme?

– Je strašne ťažké mať tajný recept. Jediné, čo by som mohla poradiť, je, možno to znie troška pateticky, ale možno určitá editácia k sebe samému a nad nami, čo existuje tá sila – a to vás jednoducho usmerní. Treba si byť vedomý toho, že keď niečo robíte, má to zmysel. A vtedy vás to poteší a aj sa vám vyhladia vrásky.

Zita Furková a Milan Lasica Zdroj: FS Barrandov

Treba uznať, že to na vás aj vidno, vrások máte výrazne menej ako vaše rovesníčky. Je to až neuveriteľné, že dáma po 80-ke je v takej dobrej forme...

– K tomuto je dôležité ešte povedať, aby mal človek nejakú činnosť. Nezaostať! Nemyslieť na zlé veci a neprepadať depresii, lebo vek je veľmi individuálny (smiech). Každý sa cíti inak. Niekedy sa aj ja cítim na 150 rokov, no stane sa, že sa cítim iba na 40 – 50 rokov. Je to podľa nálady a podľa počasia, lebo ja som napr. strašne meteosenzitívny typ.

Na hereckej scéne ste už dlhé roky. Čo hovoríte na dnešnú mladú generáciu?

– Tak dnešná mladá herecká generácia, priznám sa, že ich pomerne málo poznám. Určitú mladú generáciu poznám u nás v divadle Astorka Korzo ´90, kde sú fantastickí. Týmto vás chcem všetkých pozvať na všetky naše predstavenia, kde som veľmi rada, že v divadle ako takom sa od roku 1990 vymieňajú a pribúdajú generácie. Na to som najviac hrdá!

S kým ste v kontakte z vašej generácie hercov, kolegov?

– V poslednom čase počas covidu sa veľmi nedalo stretávať sa. Ale tak všeobecne sa stretávame v divadelnej šatni s Aničkou Šiškovou, so Zuzkou Konečnou, Szidi Tobias, s Adym Hajdu, ktorý nás udržuje vo forme (smiech). Nesmiem zabudnúť ani na Maja Miezgu, Roba Jakaba, Juraja Kemku a Lukáša Latináka. No a, samozrejme, náš riaditeľ Vlado Černý, ktorý už 27 rokov čestne vedie kormidlo nášho divadla, vďaka ktorému vôbec stále sme – to je niečo fantastické!



Prečítajte si tiež: