Ešte pred dvoma týždňami by vraj herečku ani len nenapadlo, že sa jej v tak krátkom čase obráti život hore nohami. S manželom a ich dcérou Kordulou (16) strávili na jeho pozvanie dovolenku v Dubaji. Herečka sa pochválila na sociálnej sieti spoločnými fotkami a nič nenasvedčovalo tomu, žeby im to neklapalo. Avšak krátko po návrate domov Žilková dostala od manžela šokujúci mail. „Stálo v ňom, že už ma nemiluje a že sa mi ospravedlňuje,“ priznala herečka exkluzívne pre český Blesk. Nikoho by ani nenapadlo, že manželia sa budú rozvádzať.

Veronika Žilková a Martin Stropnický sa rozvádzajú. Zdroj: Michael Feureislová

Pre Žilkovú a Stropnického tak končí osemnásťročná životná etapa, počas ktorej si prešli mnohými obdobiami. Druhé dieťa, syn Melichar, sa im v máji 2007 narodil s vrodený pruhom a po 198 dňoch života zomrel. Poriadne "veselé" to mali aj doma. Počas Stropnického účasti vo vláde Andreja Babiša, kedy pôsobil v rokoch 2014 až 2017 ako minister obrany, na ich dom zaútočil zápalnou fľašou anarchista a celá rodina musela žiť pod dozorom ochrannej služby.

Po nástupe Stropnického na post veľvyslanca v Izraeli v roku 2018, Žilková opustila svoje umelecké aktivity v Česku a odcestovala ako manželova opora aj s Kordulou s ním. Po nástupe pandémie covidu na jar 2020 sa však na naliehanie ťažko chorej matky vrátila do Čiech, aby sa o ňu mohla starať. Odvtedy žili manželia každý v inej krajine a vzájomne sa navštevovali tak často ako to bolo možné.

Veronika Žilková s dcérkou Agátou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CaNSup6LUUB/

Pre oboch bolo toto už tretie manželstvo. Žilková bola v minulosti vydatá za reklamného režiséra Jiřího Hanycha (63), s ktorým má dcéru Agátu (36), a potom za stavebného inžiniera Marka Navrátila (†55), otca synov Cyrila (33) a Vincenta (24), ďalšie dve deti mali v pestúnskej starostlivosti. Stropnický sa predtým dvakrát oženil s Luciou Borovcovou (65), s ktorou má aj tri deti - Matěja (38), Annu (32) a Františku (27).