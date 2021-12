Do relácie RTVS Boli sme pri tom najnovšie prijali pozvanie Zdena Studenková (67) a Jozef Vajda (66). Moderátorka Adela Vinczeová (41) sa okrem iného zaujímala o tému kroje, keďže herečka raz vyhlásila, že jej nepristanú. A má na to originálny dôvod.

U Vinczeovej v Boli sme pri tom opäť nebude núdza o zaujímavé témy. Postarajú sa o to hostia Zdena Studenková a Jozef Vajda. Adela vytiahne ukážku, keď sa herečka kedysi objavila v šou Petra Marcina prvýkrát v živote v kroji. „Je to pravda, ty si raz vyhlásila, že ti kroj nepristane, že si nikdy nehrala v kroji?“ opýtal sa jej vtedy Marcin. „Áno, kroj mi nepristane. V divadle som nikdy v kroji nehrala,“ odpovedala mu s úškrnom a na obrazovkách sa tak naozaj objavila vôbec prvýkrát v tomto ľudovom prestrojení.

„Toto bolo naozaj prvýkrát, čo si sa objavila v kroji? Nikdy si nehrala ľudovo orientovanú hlavnú postavu?“ opýtala sa jej Adela. „Nikdy som v kroji naozaj nehrala. Nemala som na to dostatočné vnady,“ priznala otvorene Studenková a chytila sa za hruď. „A to treba?“ začudovala sa Adela. „Áno, treba, kyprá musíš byť,“ pokračovala Zdena.

„Jááj,“ odpovedala Vinczeová. „Ešte jazyk k tomu musíš mať,“ pokračovala Studenková. „Aha, takže je viac dôvodov, prečo som ešte nemala kroj,“ konštatuje moderátorka a na adresu Vajdu povie, že on sa určite cítil v kroji ako v domácom oblečení. „Do postele nenosíš kroj?“ zavtipkovala Zdena. „Nie, do postele ho nenosím, do postele sa už vyzliekam,“ odpovedal s úsmevom Vajda. Reláciu Boli sme pri tom uvidíte vo štvrtok od 20.30 hod. na Jednotke.