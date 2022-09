Zdena Studenková (68) sa v seriáli neukázala poriadne dlhý čas, až kým v roku 2020 neprikývla na ponuku do Pána profesora. No a herečka je súčasťou aj jeho aktuálnej 4. série, kde najnovšie pomotá hlavu známemu hercovi.

Marta (Zdena Studenková) ide zaniesť lampu do skladu, ktorú Klaudia (Gabika Marcinková) nechcela mať u seba v kancelárii. Do skladu však nečakane vbehne riaditeľ školy Rácz (Roman Luknár), ktorý sa prišiel vyzúriť do skladu po tom, čo mu hlavný hrdina tejto časti (Benjamín Árvay) oznámil, že už nebude „staromestskú“ reprezentovať v druhom kole olympiády, ale prejde do tímu „hurbanky“.

V sklade kope do vecí a popritom na neho pozerá Studenková, ktorá tam išla zaniesť lampu. Keď Rácz vstúpi do skladu, zlomí pri zamykaní dverí kľúč. Rozprávajú sa o tom, kto ich vyslobodí, čo tam budú celú noc robiť, a zrazu to medzi nimi začne iskriť a vrhnú sa na seba. Zdena sa začne vášnivo bozkávať s kolegom Luknárom.

„Aj v tejto sérii funguje klasický princíp, ktorým je milenecký trojuholník medzi jednou ženou a dvoma mužmi (pozn. Samo, Klaudia, Jakub). Zároveň pridávame ďalšiu linku, keď riaditeľ Rácz vzplanie láskou k jednej dáme a myslím si, že to bude celkom vtipné,“ prezradil režisér Pána profesora Matúš Libovič. Bozky Studenkovej si môžete pozrieť už v utorok o 20.30 hod. v Pánovi profesorovi na Markíze.



