Na Námestí SNP v Bratislave sa v piatok konalo protestné zhromaždenie na podporu Ukrajiny. Cieľom podujatia bolo ukázať, že Slováci odsudzujú ruskú agresiu a že stoja za slobodnou Ukrajinou a jej občanmi. Na podujatí medzi inými prehovorila zakladateľka Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy Ľudmila Verbická, arcibiskup Róbert Bezák, minister zahraničia Ivan Korčok, herečka Kristína Tormová či Richard Stanke. Nechýbala ani Zdena Studenková.

Zdena Studenková. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„Všetci ľudia, ktorí sem prišli, chcú vyjadriť len jedno - a to je podpora. Som veľmi rada, že táto podpora vznikla. Mala som to šťastie, že som prežila revolúciu v 1989 a zažila som taký pocit spolupatričnosti, ktorý dovtedy dlhé roky medzi ľuďmi neexistoval. A teraz je znova obdobie hrozného konfliktu, ktoré dáva ľuďom možnosť zažiť pocit spolupatričnosti a pomoci niekomu,” prezradila Studenková pre Markízu. „Tlak, ktorý je vyvíjaný na Putina zo všetkých strán, bude mať svoju váhu, lebo je to celosvetová záležitosť. Ale hlavne je dôležité, aby každý z nás si uvedomil, že vojna v 21. storočí nemôže byť,” pokračovala. „Pevne verím, že Putin skončí ako Ceausescu,” dodala. Nie je žiadnym tajomstvom, že rumunského politika v roku 1989 zastrelili.

