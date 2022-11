Studenková nedávno pokrstila novú kuchársku knihu, ktorú obohatila aj o príbehy s hercami z divadla a viacerými fotkami. „Kniha je takým spojením dvoch knižiek, ktoré som vydala v minulosti. V nich neboli fotografie, boli to také narýchlo knižky. Veľa mojich kamarátov sa ma pýtalo na ne, kde ich kúpia, no už, bohužiaľ, nikde. A potom som sa stretla s Gabikou z vydavateľstva a dohodli sme novú knihu. Tak som spojila tie dve knihy a doupravovala recepty, keďže dnes už asi nikto nepoužíva mrazené filé, margarín… Viaceré veci som repasovala a dopísala veľa nových receptov. Nafotili sme pekné zábery, styloval ma Boris Hanečka a fotograf nafotil jedlá. A podarilo sa to dokončiť. Ak máte svokru, ktorú máte aj radi (smiech), môžete ju obdarovať,” prezradila nedávno Studenková na začiatku rozhovoru v markizáckom Teleráne. Herečka si zaspomínala aj na úplné začiatky svojho varenia.



„Čo sa týka toho môjho prvého pokusu, dnes nerozumiem tomu, že sú deti vedené k tomu, že majú 6 rokov a povedia, že vóóódu, že si ani samy nevedia nabrať vodu. Zatiaľ čo ja som mala len 9 rokov a išla som upiecť prvý koláč. Dopadlo to však tak, ako to na prvý pokus má dopadnúť. Počas toho, ako bol koláč v rúre, som sa totiž išla bicyklovať. Vrátila som sa, pribehol aj náš kocúr, otvorila som po 3 hodinách rúru, odtiaľ sa vyvalil ‚aladin‘ – vybehol taký čierny dym a odhodilo kocúra. Až tak, že dva dni neprišiel domov. Neviem, kde sa spamätával. Tak toto bol môj prvý pokus pečenia,” prezradila s úsmevom Zdena, ktorá je dnes výborná kuchárka aj pekárka, no predsa len má jeden nedostatok.

„Rada prekonávam prekážky, no dodnes neviem poraziť želatínu. Tá ma občas sklame, preto ju nerobím. Nemám rada veci so želatínou. Ale konečne mi je blízke kysnuté cesto,” hovorí s tým, že má doma kopu kuchárskych knižiek, ktorými sa stále inšpiruje a následne si sama vyskladáva recepty.

Herečka sa netají tým, že rada chodí aj do reštaurácie – najradšej do talianskej. „Mám rada nové chute, ale v talianskej reštaurácii vás už nič nemôže prekvapiť. Keď je to zlé, prekvapí vás to. Mám dve obľúbené – do jednej chodím na štipľavé krevety s cesnakom a rajčinami a s pestom. Potom chodím do druhej, a tam jedávam to, čo doma nerobím, to sa nedá doma tak dobre urobiť. A tým sú pečené bravčové rebrá. Rada ochutnávam zahraničné kuchyne. Na Vianoce idem do Španielska, kde sa teším na čerstvé krevety,” netají sa.

Studenková kedysi nemala v obľube slimáky, no nedávno im prišla na chuť. „Je to niečo jedinečné s bylinkovým maslom a bagetou. Ochutnala som aj žabacie krídielka, ale tie mi chutili ako kuracie mäso. Jediné, čo asi nevyskúšam, sú hady a podobné záležitosti. A suši, to je taká vec, že nemám rada studenú ryžu, čiže to ma tiež veľmi neberie. Thajskú kuchyňu však môžem, ale nie štipľavé jedlá, ktoré sú akože thajské,” povedala herečka.

A dbá Zdena na kvalitu potravín pri nákupe? „Priznám sa, že nie som osoba, ktorá číta, či to má éčka a podobne, to by sme sa ďaleko nedostali. Mnohé mladé ženy takto študujú potraviny, čo v sebe obsahujú a potom dieťa príde do škôlky a získa prvé alergie, lebo nemá nastavenú imunitu. S týmto trošku nesúhlasím. Ale prišla som na to, že mi oveľa viac chutia a robia viac dobre veci bez laktózy. No a dnes máme fantastické syry ovčie, kozie, atď.” dodala.