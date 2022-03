Česká herečka Veronika Žilková (60) neprežíva práve najšťastnejšie obdobie. Potom, ako jej manžel Martin Stropnický (65) cez mail oznámil, že sa chce rozviesť, sa rozhodla zbaviť niekoľkých vecí, ktoré by jej ho pripomínali.

Reč je o beduínskom ponči, ktoré si Veronika priviezla z Izraela či špeciálnej biblii pre vojakov, ktorú získala, keď bol Stropnický ministrom obrany. „Manželove veci musia z domu,“ vtipkujú fanúšikovia na sociálnej sieti, kde Veronika Žilková uverejnila fotku s oznámením, že začína garážový výpredaj.

Svadba Veroniky Žilkovej a Martina Stropnického. Zdroj: Blesk

Na predaj ponúka knihy, detské oblečenie a už spomínané veci, ktoré jej pripomínajú Stropnického. „Toto je špeciálna biblia, tu dostávali vojaci, to je z ministerstva obrany, tak tu predávam za stovku,“ prezradila Blesku Veronika. Do blšáku sa zapojila aj jej dcéra Agáta a susedia z ulice. „Všetky financie, ktoré tu získame, dávame na predaj vstupeniek na veľkonočné predstavenie, samozrejme to bude ukrajinská Veľká noc, takže 24. apríla v divadle Broadway, kde budú umelci z Ukrajiny, ktorých sme našli vystupovať v rôznych centrách pre ukrajinské matky s deťmi,“ vysvetlila svoj zámer Žilková.



Prečítajte si tiež: