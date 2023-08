Všetko, do čoho sa pustí, robí so srdcom a naplno. Herečka a moderátorka Tereza Kostková (47) prijala ponuku po boku Tomáša Maštalíra (45) v novom filme Nikdy nehovor nikdy, ktorý do slovenských kín od 3. augusta prináša závan romantiky. Film vznikol pod taktovkou režiséra Braňa Mišíka a producentov Všetko alebo nič, Príliš osobná známosť či V lete ti poviem, ako sa mám. Ako sa nakrúcalo Tereze a čo povedala o Maštalírovi, nám prezradila v rozhovore.

Vo filme Nikdy nehovor nikdy stvárňujete Naďu. Čo nám o nej môžete prezradiť?

– Je to učiteľka telocviku, ktorá, pretože nemá veľa peňazí, je čerstvo po rozvode, tak si začne privyrábať ako cvičiteľka jogy. Má z predchádzajúceho manželstva dve deti, nejaké šrámy, ale aj veľa viery v lásku. Ako nakoniec dopadne, tak to už uvidíte vo filme.

Čo má Tereza Kostková spoločné s Naďou a v čom sa odlišujú?

– Životný osud máme iný. Aj čo sa týka počtu detí a aj toho, čo deti robia. Odlišujeme sa aj v spôsobe, akým k veciam pristupuje. Obe však máme spoločné to, že sme zažili rozvod a hľadanie lásky, a to je, myslím, pre tento film kľúčové a postačujúce.

Tereza Kostková Zdroj: https://www.instagram.com/p/ChOynCZMF8U/?img_index=2

Naďa je učiteľkou telocviku, inštruktorkou jogy. Aký máte vy vzťah k športu v súkromí?

– Veľmi ma počas nakrúcania bavilo trénovať jogu a veľmi by som sa jej chcela venovať tak často ako Naďa. Najčastejšie som jogu praktizovala práve počas nakrúcania, keď som hrala túto postavu. Jogu milujem, veľakrát som chodila na rôzne kurzy a aj pre túto úlohu som veľa cvičila. Šport a cvičenie mi vôbec nie sú cudzie, len mám trochu iné časové dispozície než Naďa. Ale šport ma v živote dosť sprevádza. Medzi 30-kou a 40-kou som trávila veľa času vo fitku, aj som behávala. Mala som aj trénerku, s ktorou sme veľa cvičili, rôzne cvičenia s gumou a aj jogínske prvky sa tam trochu miešali. Takže cvičenie mi vôbec cudzie nie je, len tá intenzita sa nám s Naďou líši.

Tereza Kostková na premiére filmu “Nikdy nehovor nikdy” v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Čo bolo na nakrúcaní Nikdy nehovor nikdy pre vás najnáročnejšie?

– Je pravda, že práve venovať sa joge tak intenzívne bolo náročné. Musela som veľa trénovať, ráno skôr vstávať, rozcvičiť sa. Keď som pricestovala pre ranné nakrúcanie na Slovensko, tak som si ešte v noci opakovala prvky zostáv, ktoré som mala robiť. Intenzita jogy bola určite najnáročnejšia. Muselo to totiž vyzerať, že to robím normálne každý deň a že je to môj denný chlebíček. Ale bavilo ma to a v čase nakrúcania to môj denný chlebíček aj naozaj bol. A je to skvelé. Môžem vrelo odporúčať.

Ako sa vám spolupracovalo s Tomášom Maštalírom?

– Čo vám poviem... Krásne! Je to báječný kolega, skvelý herec, príjemný človek a veľký profesionál. Veľmi sa teším, že sme sa spoznali pri nakrúcaní tohto filmu. Vždy to boli nádherné stretnutia, za ktoré som vďačná. Tomáš sa pozná aj s mojím mužom, takže to bolo pre mňa akési prepojenie aj ich detstva a spomienok. Trochu som sa tu na Slovensku takpovediac dotkla aj ich sveta.

Tereza Kostková v novinke Nikdy nehovor nikdy. Zdroj: BONTONFILM

A čo režisér Braňo Mišík?

– Veľmi rada som sa s ním opäť stretla. Už som s ním pracovala aj v minulosti a vedela som, že sa s ním veľmi dobre pracuje. Vidí do herca, má rád hercov, sám je tiež herec. Rozumie tej profesii a má názor.

Čo vás zaujalo, keď ste si prečítali scenár k filmu?

– Určitá intimita. Zároveň ma potešilo, že sa veľká pozornosť sústreďuje na hlavné postavy Naďu a Petra. Sú vo veku ako my, ktorí ich stvárňujeme, takže pozornosť sa sústreďuje na ľudí, ktorí už nie sú vo veku takej romantickej lásky, ale prirodzene by o to stáli. Samozrejme, záleží, do akej miery sú toho schopní a ako to život umožní. Život, v ktorom sú už deti, bývalí partneri... teda, že nie je to všetko úplne zaliate slnkom, ale ľudské srdcia po tom túžia. Myslím si, že je to hlboká pravda a že je to tak, že po tom túžime všetci a v každom veku. To sa mi na tom páčilo. Rozprávame sa tam a hľadáme cestu k láske v súdobých reáliách.

Aké ste mali pocity po poslednej klapke?

– Pre posledný obraz sme čakali na zimu. No nakoniec sme si to radšej zasnežili, pretože v čase, keď sme to potrebovali natočiť, žiadna zima nebola. Po celý čas som sa však tešila, že ma ešte raz čaká návrat na Slovensko medzi tých skvelých ľudí v tíme. Mala som motýle v bruchu, keď som sa vrátila na „miesto činu“, ktoré mám rada. Je to esencia, ktorá bola potrebná aj pre posledný obraz, pretože aj naše filmové postavy sa vracajú na „miesto činu“, kde im bolo dobre. Takže môj stav úplne korešpondoval s pocitmi mojej hereckej postavy.